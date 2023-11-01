بالأرقام.. صن داونز "يكرس" عقدته للأهلي ويواصل كتابة التاريخ

ياسر رشاد - القاهرة - نجح فريق صن داونز الجنوب أفريقي في تكريس عقدته للنادي الأهلى بعد التأهل على حسابه في بطولة دوري السوبر الإفريقي عقب التغلب عليه بهدف نظيف في مجموع مباراتي الذهاب والعودة بالدور قبل النهائي.

عقبة الأهلى الأولى في إفريقيا:

ويعتبر صن داونز المنافس الأقوى والعقبة التي لا يستطيع المارد الأحمر العبور من خلالها مما جعله عقدة النادي الأهلى في البطولة الإفريقية الجديدة "الدورى السوبر الإفريقي" بجانب دوري أبطال افريقيا.

تاريخ مواجهات الأهلي وصن داونز:

وخاض الفريقين 12 مواجهات كانت هي الأقوي والأصعب على النادي الأهلى حيث حقق الفوز في ثلاث لقاءات فقط و تعادل في خمسة وتعرض للهزيمة في أربعة مباريات.

بدأ اشتعال المنافسة بين الفريقين خلال اللقاء الذى جمع بينهما في بطولة دوري أبطال افريقيا عام 2018-2019 حيث انتهى بفوز الفريق الجنوب إفريقي بخماسية دون رد على ملعبهم في لقاء لتكون أكبر هزيمة تعرض لها المارد الأحمر خلال موجهته لصن دوانز والبطولة الإفريقية وكان في دور الثمانية ونتصر الأهلى في مباراة الإياب بهدف اللاعب وليد أزارو ليودع البطولة.

وتجددت المواجهة بينهم العام التالى 2019-2020 من بطولة دوري الأبطال من دور الثمانية وانتصر الأهلى في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين دون مقابل عن طريق "على معلول" وخلال مباراة الإياب تعادل الناديين بنتيجة هدف لكلًا منهما ليصعد الفريق المصري على حسابه .

كان اللقاء الاخر في دور الثمانية موسم 2020-2021 من البطولة نفسها و حقق الأهلي الفوز ذهابًا بهدفين سجلهم اللاعب طاهر محمد طاهر وصلاح محسن وفي الإياب تعادل الفريقان بهدف لكل فريق.

ومن هنا بدأت عقدة الأهلى مع صن داونز في دوري المجموعات عام 2021-2022 حيث لم يستطع التغلب عليه من وقتها وفاز صن داونز في المباراتين بنتيجة هدف دون رد.

كانت أخر مواجهة جمعت الفريقين موسم 2022-2023 فى ذهاب دور المجموعات من دوري أبطال أفريقيا وتعادل المارد الأحمر مع صن داونز بهدفين لكل فريق فى القاهرة وفى لقاء الثانى خسر المارد الأحمر بخماسية مقابل هدفين فى جنوب أفريقيا.

وتقابل الفريقين في البطولة الجديدة التي اطلقها الاتحاد الإفريقي لكرة القدم هذا العام تحت مسمى "دوري السوبر الإفريقي" ونتهت بفوز صن دونز على الأهلى بمجموع المباراتين بهدف وحيد ليتأهل للمباراة النهائية.