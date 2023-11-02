شكرا لقرائتكم خبر عن رضا سليم يغيب عن الأهلي ثلاثة أشهر بعد كسر عظمة الترقوة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تأكد غياب المغربي رضا سليم لاعب الأهلي عن فريقه لمدة ثلاثة أشهر بعدما أثبتت الأشعة التي خضع لها اللاعب إصابته بكسر في عظمة الترقوة، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد ضد صن داونز في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم.

وأجرى المغربي رضا سليم، لاعب الأهلين فحصا طبيا وأشعة مقطعية على الكتف من قبل الدكتور أشرف أستاذ جراحة العظام بطب قصر العيني، بعد الإصابة التي تعرض لها في مباراة فريقه ضد صن داونز، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، أثبتت تعرضه لكسر في عظمة الترقوة.

وأكدت الأشعة التي خضع لها رضا سليم تعرضه لكسر في 3 أجزاء بعظمة الترقوة وحاجته لإجراء عملية جراحية لتثبيت عظمة الترقوة خلال الأيام القادمة، ويغيب لفترة عن فريقه لحين التعافي من الإصابة.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، ويفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الإياب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الإفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.