شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: طريقة لعب النادى الأهلي أمام صن داونز تتلعب مع برشلونة أو مانشستر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استنكر عماد متعب، نجم الأهلى السابق، طريقة لعب النادى الأهلى الدفاعية أمام صن داونز الجنوب أفريقي فى لقاء إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى، الذى انتهى بالتعادل السلبي وتأهل من خلاله الفريق الجنوب أفريقي للنهائي.

وقال متعب فى تصريح للاستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أن هذه الطريقة يلعب بها الأهلى عندما يكون أمام برشلونة أو مانشستر.

وأشار متعب إلى أن كولر، المدير الفنى للأهلى، أدار الشوط الأول بشكل جيد، بينما تأخر فى إجراء التغييرات فى الشوط الثانى بشكل كبير، وهو ما أدى فى النهاية لتعادل الفريق وتوديعه للبطولة.

وودع الأهلى الدورى الأفريقي في نسخته الأولى بلا فوز بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب أفريقى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى في إياب نصف النهائي.

وتعادل الأهلى بهدفين لمثليهما في افتتاح مبارياته بالدورى الأفريقي، أمام سيمبا في تنزانيا ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من استاد القاهرة الدولى بعد التعادل أمام ذات الفريق بهدف لمثله في مباراة الإياب بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وخسر الأهلى المباراة الثالثة بهدف نظيف أمام صن داونز في جنوب أفريقيا قبل أن يتعادل سلبياً أمام ذات الفريق في استاد القاهرة، ويودع الدورى الأفريقي في نسخته الأولى بلا فوز بثلاث تعادلات وخسارة.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.