شكرا لقرائتكم خبر عن عماد متعب: طريقة لعب النادى الأهلي أمام صن داونز تتلعب مع برشلونة أو مانشستر والان مع تفاصيل الخبر
وقال متعب فى تصريح للاستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 أن هذه الطريقة يلعب بها الأهلى عندما يكون أمام برشلونة أو مانشستر.
وأشار متعب إلى أن كولر، المدير الفنى للأهلى، أدار الشوط الأول بشكل جيد، بينما تأخر فى إجراء التغييرات فى الشوط الثانى بشكل كبير، وهو ما أدى فى النهاية لتعادل الفريق وتوديعه للبطولة.
وتعادل الأهلى بهدفين لمثليهما في افتتاح مبارياته بالدورى الأفريقي، أمام سيمبا في تنزانيا ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من استاد القاهرة الدولى بعد التعادل أمام ذات الفريق بهدف لمثله في مباراة الإياب بأفضلية الهدف خارج الأرض.
وخسر الأهلى المباراة الثالثة بهدف نظيف أمام صن داونز في جنوب أفريقيا قبل أن يتعادل سلبياً أمام ذات الفريق في استاد القاهرة، ويودع الدورى الأفريقي في نسخته الأولى بلا فوز بثلاث تعادلات وخسارة.
وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.
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