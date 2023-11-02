شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو المقاولون العرب يحققون 14 ميدالية ذهبية و4 فضيات بالبطولة الأهلية للكانوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تربع لاعبو الكانوي بنادي المقاولون العرب للتجديف على عرش البطولة الأهلية الاولى للكانوى بالإسكندرية، وسطروا تاريخا جديدا لهم بعد حصد 14 ميدالية ذهبية وعدد 4 ميداليات فضية بإجمالي 18 ميدالية متنوعة، فى ختام فعاليات البطوله الأهلية الأولى للكانوى بالإسكندرية.

واللاعبون الأبطال المتميزون الذين احتكروا البطولة ورفعوا اسم نادي المقاولون العرب عاليا خفاقا وسطروا أسماءهم وتاريخهم وتاريخ ناديهم العريق بحروف من ذهب هم كل من: سهيل أحمد، يوسف ممدوح، هنا فتحى، محمد طارق، فرح هويدى.

وقال الكابتن خالد محمد عبد الله رئيس جهاز التجديف والكانوي والكياك إن فريق الكانوي بنادي المقاولون العرب للتجديف يلقى رعاية ودعم ومساندة كريمة من مجلس إدارة نادي المقاولون العرب برئاسة المهندس محسن صلاح، والمهندس عمر عثمان عضو مجلس الإدارة والمشرف العام على رياضة التجديف والكانوي والكياك بالنادي، والكابتن على العسال المشرف العام على النادى.

ويتولي تدريب رياضة الكانوي والإشراف عليها بنادي المقاولون العرب نخبه من صفوة المختصين والمدربين الأكفاء منهم كل من: الكابتن خالد محمد عبد الله رئيس الجهاز والكابتن عمرو عبد الحميد المدير الفنى.