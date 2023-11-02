شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023، حيث شهد النادي العديد من الأخبار أبرزها، الأهلي يتعادل مع صن داونز سلبيا ويفشل فى الصعود لنهائي الدوري الأفريقي.
الأهلي يتعادل مع صن داونز سلبيا ويفشل فى الصعود لنهائي الدوري الأفريقي
تعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
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