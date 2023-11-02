شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أخبار النادي الأهلى اليوم الأربعاء 1 - 11 - 2023، حيث شهد النادي العديد من الأخبار أبرزها، الأهلي يتعادل مع صن داونز سلبيا ويفشل فى الصعود لنهائي الدوري الأفريقي.

الأهلي يتعادل مع صن داونز سلبيا ويفشل فى الصعود لنهائي الدوري الأفريقي