شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يفشل فى الفوز على صن داونز للمباراة السابعة على التوالى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فشل النادي الأهلى في تحقيق الفوز على صن داونز للمباراة السابعة على التوالي، حيث فاز الفريق الجنوب أفريقيا في 4 مواجهات وانتهت ثلاثة مواجهات بالتعادل بينهما.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائى فى طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو. وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.