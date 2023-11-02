شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن: علامات استفهام على كولر فى المباريات الأخيرة ونرفع القبعة لأكرم توفيق والان مع تفاصيل الخبر
وقال حسن، فى تصريح للاستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1، إن الأهلى أدى شوطا أول جيدا فى اللقاء، مؤكدا أنه يجب رفع القبعة لأكرم توفيق بعد العودة من الإصابة وإمام عاشور أيضا.
وأشار حسن إلى أن لديه علامات استفهام كبرى على أداء موديست، مؤكدا أنه يرى أن صلاح محسن أفضل، مشيرا إلى أنه لا يليق بحجم النادى الأهلى.
وتعادل الأهلى بهدفين لمثليهما في افتتاح مبارياته بالدورى الأفريقي، أمام سيمبا في تنزانيا ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من استاد القاهرة الدولى بعد التعادل أمام ذات الفريق بهدف لمثله في مباراة الإياب بأفضلية الهدف خارج الأرض.
وخسر الأهلى المباراة الثالثة بهدف نظيف أمام صن داونز في جنوب أفريقيا قبل أن يتعادل سلبياً أمام ذات الفريق في استاد القاهرة، ويودع الدورى الأفريقي في نسخته الأولى بلا فوز بثلاث تعادلات وخسارة.
وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.
وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.
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