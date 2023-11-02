شكرا لقرائتكم خبر عن مليون و700 ألف دولار مكافأة الأهلي من الدورى الأفريقي بعد الوداع أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحصل النادي الأهلى على جائزة بقيمة مليون و700 ألف دولار، حسبما تنص لوائح البطولة الأفريقية، رغم الإقصاء من الدور نصف النهائي لبطولة الدوري الأفريقي.

وفي حال لو كان الأهلي قد نجح في حسم الصعود للمباراة النهائية، كان سيتنافس على جائزة 4 ملايين دولار وهي التي يحصل عليها بطل المسابقة، وفي حال خسارته كان سيحصل على 3 ملايين دولار.

وهكذا خسر الأهلي 1.3 مليون دولار، نتيجة عدم تأهله إلى نهائي الدوري الأفريقي، ما يعادل 40 مليون جنيه مصري.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو. وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.

تعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.