شكرا لقرائتكم خبر عن ناصر عباس: بطاقة حمراء وركلة جزاء محتسبة الأبرز فى لقاء الأهلى وصن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - المسابقة: إياب دور نصف النهائي دورى السوبر الأفريقي

النتيجة: التعادل السلبى

حكم الساحة: عيسى سى

المساعد الأول: جبريل كامارا

المساعد الثانى: نهى بانجورا

حكام ال VAR: لحلو بن ابراهيم، دانيل لارين

فى مباراة من المباريات الصعبة تحكيميا نجح الحكم السنغالى فى إدارتها بشكل جيد نتيجة التوقع والقراءة الجيدة ونتيجة الأحداث المهمة داخل مناطق الجزاء، باستثناء الحكمين المساعدين، والتى كانت أخطاؤهما كثيرة فى المباراة، وكانت أبرز الحالات الآتى:

الحالة الأولى: فى الدقيقة 7 يحتسب الحكم ركلة جزاء صحيحة لصالح بيرسى تاو نتيجة مخالفة من حارس المرمى والـ VAR يؤكد على صحة القرار.

الحالة الثانية: فى الدقيقة 83 يشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة للاعب صنداونز رقم 15 نتيجة اللعب العنيف مع أكرم توفيق لاعب الأهلي والقرار صحيح.

الحالة الثالثة: فى الدقيقة 92 يحتسب الحكم مخالفة لمسة يد خارج منطقة الجزاء ثم يتم استدعاؤه من قبل الـ VAR ويعود يستأنف اللعب بإسقاط ، قرار استدعاء الحكم من الـVAR قرار صحيح نتيجة أن المخالفة كانت من داخل منطقة الجزاء، ولكن الحكم احتسبها خارج منطقة الجزاء، الحكم يشاهد الحالة ويتأكد أنه لم توجد فى الأصل مخالفة لمسة اليد نتيجة وضع اليد الطبيعي لمدافع صن داونز، ويقوم بعمل إسقاط والقرار صحيح.

الشخصية والسيطرة على المباراة: توقع وقراءة واتخاذ قرارات صحيحة مكنته من السيطرة على أحداث المباراة.

الحكمان المساعدان: أداء متوسط للحكمين المساعدين نتيجة الأخطاء المتكررة فى ضبط حالات التسلل.

حكام الـVAR: تدخل سليم فى حالة ركلة الجزاء الأخيرة وتأكيد على قرار ركلة الجزاء الأولى وحالة الطرد المباشر.