شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف: لا توجد ركلة جزاء للأهلى أمام صن داونز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يرى ياسر عبد الرؤوف، الخبير التحكيمى، عدم وجود ركلة جزاء للأهلى فى لقاء إياب نصف نهائى دورى السوبر الأفريقى الذى انتهى بالتعادل السلبي وتأهل من خلاله الفريق الجنوب أفريقي للنهائي.

وقال عبد الرؤوف فى تصريح للاستوديو التحليلى للمباراة عبر شاشة قناة أون تايم سبورتس 1 إن مدافع صن داونز الأول لن يفعل لمسة يد فى الكرة، خاصة أن اليد قريبة من الجسم وليست خارجه، مشيرا إلى أن استدعاء الفار فى هذه الحالة كان ضروريا.

وودع الأهلى الدورى الأفريقي في نسخته الأولى بلا فوز بعد التعادل أمام صن داونز الجنوب أفريقى سلبياً في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة الدولى في إياب نصف النهائي.

وتعادل الأهلى بهدفين لمثليهما في افتتاح مبارياته بالدورى الأفريقي، أمام سيمبا في تنزانيا ليحسم التأهل إلى الدور نصف النهائي من استاد القاهرة الدولى بعد التعادل أمام ذات الفريق بهدف لمثله في مباراة الإياب بأفضلية الهدف خارج الأرض.

وخسر الأهلى المباراة الثالثة بهدف نظيف أمام صن داونز في جنوب أفريقيا قبل أن يتعادل سلبياً أمام ذات الفريق في استاد القاهرة، ويودع الدورى الأفريقي في نسخته الأولى بلا فوز بثلاث تعادلات وخسارة.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.