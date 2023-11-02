شكرا لقرائتكم خبر عن حسام البدرى: الأهلي تعرض لسوء توفيق أمام صن داونز وكان لا بد من استمرار كهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - صرح حسام البدرى، المدير الفني لفريق الزوراء العراقى، أن فريق الأهلى تعرض لسوء توفيق كبير في لقاء اليوم أمام صن داونز الجنوب أفريقى، وأهدار العديد من الفرص للتهديف في أحداث الشوط الأول من عمر اللقاء.

وأوضح حسام البدرى خلال تصريحات تليفزيونية لقناة أون تايم سبورت 1 مع الإعلامى سيف زاهر، قائلا: "المدرب السويسرى كولر تأخر فى إجراء بعض التغييرات لفريق الأهلى، وكان لا بد من استمرار بعض اللاعبين داخل أرض الملعب".

وقال حسام البدرى: "كان يجب استمرار محمود كهربا في المباراة وعدم تغيره بسبب خبرة اللاعب الكبيرة في حسم بعض الكرات ولا يوجد بديل له".

وفشل النادي الأهلى في تحقيق الفوز على صن داونز للمباراة السابعة على التوالي، حيث فاز الفريق الجنوب أفريقيا في 4 مواجهات وانتهت ثلاثة مواجهات بالتعادل بينهما.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائى فى طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.