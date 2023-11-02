7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم

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القاهرة - سامية سيد - شهد أخبار الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 1-11-2023 العديد من الأحداث المهمة ويأتى على رأسها، كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقيقة الأنباء التي تردد خلال الفترة الحالية بشأن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء، مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة موضحاً أنه متمسك بالبقاء مع فريقه.

تعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف. كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقيقة الأنباء التي تردد خلال الفترة الحالية بشأن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة موضحاً أنه متمسك بالبقاء مع فريقه. نقل رضا سليم للمستشفى بعد الإصابة في مباراة صن داونز قام مسئولو النادي الأهلي بنقل المغربي رضا سليم إلى المستشفى بعد إصابته في مباراة فريقه ضد صن داونز الجنوب أفريقي، في إياب الدور نصف النهائي للدوري الأفريقي لكرة القدم، بعدما تعرض للإصابة عقب 7 دقائق من مشاركته بديلا أمام بطل جنوب أفريقيا. ويخضع رضا سليم للأشعة لتحديد حجم الإصابة التي تعرض لها بعدما اشتكى من الإصابة في الكتف.

انطلقت اليوم الأربعاء، فعاليات الدورة الثانية لمقيمي الحكام، التي تنظمها اللجنة الرئاسية للحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة البرتغالي فيتور بيريرا.

تعرض طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى إلى حادث سير منذ قليل ، حيث تحطمت سيارته على الطريق، خلال توجهه لاستلام مهمته رسميا مع الفريق.

كشف الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، عن المرشحين للفوز بجوائز الأفضل خلال الحفل المقرر إقامته في 11 ديسمبر المقبل، والذى ستستضيفه مدينة مراكش في المغرب.