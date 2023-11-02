شكرا لقرائتكم خبر عن وائل جمعة: الأهلي عمل من صن داونز عقدة لنفسه والخروج الأفريقى مُستحق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق وائل جمعة، نجم الأهلي السابق، على خروج المارد الأحمر من الدور نصف النهائي من بطولة الدوري الأفريقي أمام صن داونز بعد الخسارة في لقاء الذهاب بهدف دون مقابل والتعادل السلبي اليوم في لقاء الإياب، قائلا: "لاعبو الأهلي بيكرسوا عقدة فريق صن داونز، والموضوع اتحول لعقدة نفسية، وأتمنى أن يكون هناك تعامل أفضل خلال الفترة المقبلة".

وأوضح لاعب الأهلى السابق في تصريحات تليفزيونية: "تأهل مستحق لفريق صن داونز وسط الأداء السيئ الذي قدمه الأهلي في هذه المباراة، خاصة في الشوط الثاني، وفي الشوط الأول أتيحت فرص كثيرة للأهلي وكان عليهم استغلالها، وكان من الممكن أن يخرج هذا الشوط بتقدم الأحمر بثلاثية نظيفة، ولكن رعونة لاعبي الأحمر لم تستغل الفرص".

وأكد المدافع الملقب بالصخرة: "لم أشعر بالحماس والرغبة من لاعبي الأهلي في إحراز الأهداف طوال المباراة، ولم تكن هناك أي روح للاعبي الأحمر، وهناك جمهور ضخم وكان يحرك الصخر، ولكن لاعبي الأحمر لم يستشعروا ذلك، وكانت هناك أخطاء كثيرة للاعبي الأهلي، وفريق صن داونز كان به 4 غيابات مؤثرة وهم الأفضل في الفريق، ولاعبو الأهلي لم يستغلوا النقص العددي، وأرى أن خروج الأهلي مستحق".

وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو. وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.