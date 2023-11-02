شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي يتعادل مع صن داونز سلبيا للمرة الأولى فى تارخ مواجهات الفريقين الأفريقية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وهذا هو التعادل السلبي للأهلى أمام صن داونز طوال مواجهات الفريقين بالبطولات الأفريقية عبر التاريخ، حيث لم يسبق أن انتهت مباراة بين الفريقين دون أن تهتز الشباك.

والتقى النادى الأهلى مع صن داونز فى 16 مواجهة، 14 مباراة منها فى بطولة دورى أبطال أفريقيا واثنين في الدورى الأفريقى، فاز بطل مصر فى خمسة لقاءات وتعادل فى ستة، وفاز بطل جنوب أفريقيا فى 5 مباريات، وسجل الأهلى 19 هدفا فى شباك صن داونز وتلقت شباكه 20 هدفا.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائي في طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي، محمد الشناوي في حراسة المرمى وأكرم توفيق ورامي ربيعة ومحمد عبد المنعم وعلي معلول في الدفاع، ومروان عطية واليو ديانج وإمام عاشور في الوسط، وحسين الشحات وبيرسي تاو ومحمود كهربا في الهجوم.

وتواجد على مقاعد البدلاء كل من: خالد عبد الفتاح وياسر إبراهيم وصلاح محسن وأحمد عبد القادر ورضا سليم ومحمد مجدي أفشة وموديست وطاهر محمد ومحمد هاني ومصطفى شوبير وأحمد نبيل كوكا ومصطفى مخلوف.

وجاء تشكيل صن داونز ضد الأهلي كالتالي: ويليامز، مافالا، كوتزي، بوتويل، ماداو، كيكانا، موديبا، أليندي، زيواني، سيرينو، ماسيكو. وكانت مباراة الذهاب قد أقيمت في جنوب أفريقيا يوم الأحد الماضي وانتهت بخسارة الأهلى بهدف نظيف.