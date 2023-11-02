شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على الجهاز المعاون لـ"طارق مصطفى" فى البنك الأهلى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر طارق مصطفى المدير الفني لفريق البنك الأهلى على اختيار الجهاز المعاون له خلال الفترة المقبلة، استعدادا لمواجهة المصرى البورسعيدى في بطولة الدورى المصرى الممتاز "دورى Nile".

وجاء التشكيل كالتالى:

طارق مصطفى .. مدير فنى

كريم حسن شحاتة .. مدير كرة

أمير عبدالعزيز .. مدرب عام

عصام عبده .. مدرب مساعد

محمد العقباوى .. مدرب حراس مرمى

وقررت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي أمس توجيه الشكر للقبرصى بابافاسيليو المدير الفنى لفريق الكرة الأول وجهازه المعاون، وتولي طارق مصطفى مسئولية الإدارة الفنية بدلا منه.

ويلاقى فريق البنك الاهلى نظيره المصرى البورسعيدى يوم الأحد المقبل على ستاد برج العرب بمدينة الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىnile" حيث تنطلق في تمام الساعة السابعة مساء.

ويتزيل فريق البنك الاهلى جدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورىnile" بعدم حصد اى نقاط حتى الآن حيث تعرض للهزيمة في خمس مباريات أمام كل من طلائع الجيش والزمالك وبيراميدز وإنبى وفيوتشر.