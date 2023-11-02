شكرا لقرائتكم خبر عن سلة الأهلي رجال تفوز على الشمس 79-48 فى دوري المرتبط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق الفريق الأول لكرة السلة رجال بالنادي الأهلي فوزًا مهمًّا على حساب نظيره الشمس في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم الأربعاء، ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.

وأقيمت المباراة على صالة سبورتنج وشهدت أداءً قويًّا من جانب الفريق لتنتهي بفوز الأهلي بنتيجة 79-48.

وقدم الفريق عرضًا قويًّا وسيطر على مجريات اللعب، وظهر اللاعبون بشكل جيد تحت قيادة المدير الفني أوجستي بوش.

وكان فريق شباب المرتبط 18 سنة بالنادي الأهلي قد نجح في تحقيق الفوز على الشمس بنتيجة 65-41 ضمن منافسات بطولة دوري المرتبط.