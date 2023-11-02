شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهامة، أبرزها أوسوريو لـ"الخليج 365": لن أرحل عن الزمالك.

أوسوريو لـ"الخليج 365": لن أرحل عن الزمالك

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك حقيقة الأنباء التي تردد خلال الفترة الحالية بشأن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة موضحاً أنه متمسك بالبقاء مع فريقه.

أحمد فتوح يرفض البت فى العروض الخارجية ويمنح الزمالك الأولوية فى التجديد

يرفض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البت فى العروض الخارجية والمحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة تمسكاً بالبقاء فى القلعة البيضاء خاصة أنه يضع هذه الخطوة على رأس أولوياته.

الزمالك يضع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم تحت منظار التقييم