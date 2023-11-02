اخبار الرياضه

أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 11 / 2023

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/6
  • 2/6
  • 3/6
  • 4/6
  • 5/6
  • 6/6

شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهامة، أبرزها أوسوريو لـ"الخليج 365": لن أرحل عن الزمالك.

أوسوريو لـ"الخليج 365": لن أرحل عن الزمالك

كشف الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو  المدير  الفني للفريق الأول  لكرة  القدم بنادى الزمالك حقيقة الأنباء التي  تردد خلال الفترة الحالية بشأن اقتراب رحيله عن القلعة البيضاء مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة موضحاً أنه متمسك بالبقاء مع فريقه.

 

أوسوريو لـ

أحمد فتوح يرفض البت فى العروض الخارجية ويمنح الزمالك الأولوية فى التجديد

يرفض أحمد فتوح ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البت فى العروض الخارجية والمحلية التى تلقاها فى الفترة الأخيرة تمسكاً بالبقاء فى القلعة البيضاء خاصة أنه يضع هذه الخطوة على رأس أولوياته.

 

أحمد فتوح يرفض البت فى العروض الخارجية ويمنح الزمالك الأولوية فى التجديد

الزمالك يضع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم تحت منظار التقييم

استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عدم الدخول فى مفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع القلعة البيضاء، دون تقييم لمستواهم مع الفريق فى الفترة الحالية.

الزمالك يضع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم تحت منظار التقييم

 

الزمالك يبدأ إجراءات التجهيز لإنشاء شركة كرة القدم

 

بدأ هانى برزى عضو مجلس إدارة  نادى  الزمالك  خطوات  تجهيز  ملف شركة الكرة  بالقلعة البيضاء  وإعداد  الدراسات اللازمة لها  بعد تكليفه من  قبل مجلس الإدارة  برئاسة حسين ليبب بهذه الخطوة .

 

الزمالك يبدأ إجراءات التجهيز لإنشاء شركة كرة القدم

الزمالك يصرف رواتب العمال والموظفين عن شهر أكتوبر .. صور

يشهد نادى الزمالك انفراجة فى الأزمة المالية، حيث يقوم مجلس إدارة النادى الآن بصرف رواتب العمال والموظفيبن فى مختلف الإدارات، عن شهرأكتوبر، فى ظل الالتزامات المالية لعمال وموظفين الزمالك .

الزمالك يصرف رواتب العمال والموظفين عن شهر أكتوبر .. صور

 

 

 

 

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقع عبر جوجل نيوز

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

Advertisements