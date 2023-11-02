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شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 11 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - شهد نادى الزمالك اليوم الأربعاء 1 / 11 / 2023 العديد من الأخبار المهامة، أبرزها أوسوريو لـ"الخليج 365": لن أرحل عن الزمالك.
أوسوريو لـ"الخليج 365": لن أرحل عن الزمالك
أحمد فتوح يرفض البت فى العروض الخارجية ويمنح الزمالك الأولوية فى التجديد
الزمالك يضع اللاعبين المطلوب تجديد عقودهم تحت منظار التقييم
استقر مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، على عدم الدخول فى مفاوضات مع اللاعبين الذين تنتهى عقودهم مع القلعة البيضاء، دون تقييم لمستواهم مع الفريق فى الفترة الحالية.
الزمالك يصرف رواتب العمال والموظفين عن شهر أكتوبر .. صور
يشهد نادى الزمالك انفراجة فى الأزمة المالية، حيث يقوم مجلس إدارة النادى الآن بصرف رواتب العمال والموظفيبن فى مختلف الإدارات، عن شهرأكتوبر، فى ظل الالتزامات المالية لعمال وموظفين الزمالك .
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