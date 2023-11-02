شكرا لقرائتكم خبر عن كولر: لاعبو الأهلي لم يدخروا نقطة عرق فى مباراة صن داونز ولم ينقصهم سوى التسجيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، أن فريقه كان الأفضل في مباراته ضد صن داونز مساء الأربعاء، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، خاصة في الشوط الأول، حيث أهدر فريقه ركلة جزاء وكان لديه عدة فرص كان من الممكن أن يسجل منها 3 أهداف، ولكن غاب عنه التوفيق.

وقال كولر خلال المؤتمر الصحفي لمباراة صن داونز: "كنا الأفضل في المباراة وأهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول، هناك ركلة جزاء ضائعة وأهداف ضائعة، ولكن لا بد أن أدافع عن اللاعبين وأحميهم لأنهم أدوا كل ما لديهم ولم يدخروا نقطة عرق".

وأردف: "لا يوجد لاعب على مدار 365 يوما سيؤدي في قمة فورمته على مدار العام، مباراة اليوم كل اللاعبين أدوا ما عليهم وما غاب عنا هو التوفيق، ولا يوجد فريق في العالم يفوز بكل المباريات وكل البطولات".

وشدد كولر: "أهم شيء هو العمل، وأن نتدرب بشكل جيد وأن تكون هناك حالة من التركيز بشكل أكثر في الفترة القادمة، وكذلك أن يحصل اللاعبون على التغذية المناسبة ويحصلوا على قسط كافٍ من النوم".

وأوضح: "أحاول العمل مع اللاعبين في مجموعات أصغر لتحسين أنفسنا، وليس لدينا رفاهية سوى التحسن في الفترة القادمة".

وأكد: "كل اللاعبين نفذوا المطلوب منهم ولم يكن ينقصنا سوى إحراز الأهداف وسنعمل عليها، وأن نكون أشرس داخل منطقة الـ18، ويكون لدينا غل داخل المنطقة لأنها النقطة التي تسبب لنا مشاكل في الفترة الأخيرة، وسنفوز في المباريات القادمة وسنعود لحصد كل الألقاب".