شكرا لقرائتكم خبر عن مراسل أون تايم سبورتس: كولر طلب الاجتماع مع بعض لاعبى الأهلي بمقر النادى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مراسل قناة أون تايم سبورت أن المدرب السويسرى كولر المدير الفني لفريق الأهلي طالب بعض لاعبى الفريق الأحمر بالتوجه إلى ملعب مختار التتش بمقر النادى والاجتماع معهم بعد قليل.

وأوضح مراسل قناة أون تايم سبورت مع الإعلامى سيف زاهر أن بعض اللاعبين تواجدوا في الحافلة الخاصة بالفريق للتوجه إلى مقر النادى برفقة المدير الفني السويسرى كولر.

وفشل النادي الأهلى في تحقيق الفوز على صن داونز للمباراة السابعة على التوالي، حيث فاز الفريق الجنوب أفريقيا في 4 مواجهات وانتهت ثلاثة مواجهات بالتعادل بينهما.

وتعادل الأهلي مع صن داونز بدون أهداف في المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأربعاء على استاد القاهرة، في إياب نصف نهائي الدوري الأفريقي لكرة القدم، وفشل في الصعود إلى نهائي البطولة القارية، بعدما خسر في مباراة الذهاب بهدف نظيف.

وصعد داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي لملاقاة الوداد المغربي الذي حجز بطاقة الصعود إلى النهائى فى طرف نصف النهائي الآخر بعد الفوز على الترجي التونسي بركلات الترجيح بنتيجة 5 / 4.