الغازي ينفي اعتذاره عن منشوره بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس

الرياص - اسماء السيد - ميونيخ (ألمانيا): نفى المهاجم الهولندي أنور الغازي اعتذاره الى ناديه ماينتس صاحب المركز الأخير في الدوري الألماني لكرة القدم، بسبب تعليقات أدلى بها بشأن الحرب بين إسرائيل وحماس.

وكان ماينتس قرر ايقاف الغازي في 17 تشرين الأول/أكتوبر بسبب اتخاذه "موقفاً بشأن الصراع في الشرق الأوسط بطريقة غير مقبولة بالنسبة للنادي".

وكان لاعب أياكس وأيندهوفن وليل الفرنسي وأستون فيلا وإيفرتون الإنكليزيين سابقاً نشر منشورات عدة على وسائل التواصل الاجتماعي عقب بداية الصراع في وقت سابق من الشهر الحالي، بما في ذلك عبارة "من النهر الى البحر، فلسطين ستتحرّر".

وقال النادي الأربعاء إنه "فوجئ ولم يفهم" منشور الغازي على إنستغرام والذي ينفي فيه "النأي بنفسه" عن رسالة سابقة حول الصراع بين إسرائيل وحماس نُشرت منتصف تشرين الأول/أكتوبر الماضي. واعتبر ماينتس أن هذه الرسالة لا تتوافق مع "قيم النادي" فأوقف الغازي.

قتل الأبرياء

ونشر اللاعب المغربي الأصل الجمعة الماضي رسالة جديدة على موقع إنستغرام، أدان فيها "قتل المدنيين الأبرياء في فلسطين وإسرائيل" وقدم "تعازيه (...) للضحايا الأبرياء لهذا الصراع، بغض النظر عن جنسياتهم".

وأعلن ماينتس الإثنين عودة الغازي إلى صفوف الفريق، مؤكدا أن اللاعب، خلال محادثات عدة مع إدارة النادي "نأى بنفسه عن رسالته المنشورة على حسابه على إنستغرام (17 تشرين الأول/أكتوبر) والتي حذفها بنفسه بعد بضع دقائق لاحقاً".

وأضاف النادي "إنه يأسف لنشر الرسالة وتأثيرها السلبي".

لكن الغازي (28 عاماً) أكّد الأربعاء عبر حسابه على إنستغرام "لست نادماً، ولا أشعر بأي أسف على موقفي. ولا أنأى بنفسي عما قلته أو أؤيده اليوم وحتى آخر نفس من أجل الإنسانية والمظلومين"، دون أن يكرّر صيغة "من النهر إلى البحر فلسطين ستتحرّر"، داعيا إلى "وقف القتل في غزة".

وقال: "أي تصريح أو تعليق أو اعتذار منسوب لي غير صحيح من الناحية الواقعية، ولم أسمح به".

وقال ماينتس في رد فعله "أخذ ماينتس علماً بتصريحات أنور الغازي على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النادي، بدهشة وعدم فهم"، موضحاً أن اللاعب كان في إجازة مرضية الاثنين.

وأضاف أن النادي "يدرس الوقائع قانونياً وسيقوم بعد ذلك بتقييمها".