دورة باريس: ديميتروف يثأر من مدفيديف

الرياص - اسماء السيد - باريس: ثأر البلغاري غريغور ديميتروف من الروسي دانييل مدفيديف المصنف ثالثاً عالمياً عندما تغلّب عليه 6 3 و6 7 (4 7) و7 6 (7 2) الأربعاء في الدور الثاني لدورة باريس لماسترز الألف نقطة.

ورد ديميتروف الاعتبار لخسارته أمام الروسي 6 3 و2 6 و4 6 الاسبوع الماضي في ثمن نهائي دورة فيينا الدولية.

ولحق مدفيديف الذي أعفي من خوض الدور الاول على غرار المصنفين الثمانية الأوائل، بالإسباني كارلوس ألكاراس الثاني عالمياً والذي خرج من الدور ذاته بخسارته أمام الروسي الآخر رومان سافيولين 3 6 و4 6 الثلاثاء.

وبكّر ديميتروف بكسر إرسال مدفيديف في المجموعة الأولى وتحديداً في الشوط الثاني حيث تقدّم 2 0، لكن مدفيديف ردّ التحية في الشوط الخامس مقلصاً الفارق إلى 2 3، بيد أن البلغاري ردّ في الشوط السادس متقدّماً 4 2 قبل أن ينهي المجموعة في صالحه 6 3.

ونجح مدفيديف في كسر ارسال ديميتروف في الشوط السادس من المجموعة الثانية وتقدم 4 2، لكن الاخير نجح في تقليص الفارق الى 4 5 بعدما كسر ارسال الروسي في الشوط التاسع ثم أدرك التعادل 5 5.

ميدفيديف

وألقى الروسي المعروف بتقلب مزاجه، بمضربه عقب الشوط العاشر تعبيراً عن استيائه، فقوبل بصفارات الاستهجان من قبل الجماهير.

وتوجّه مدفيديف الى الحكم قائلاً "لن ألعب عندما يطلقون الصافرات"، وردّ عليه الاخير "عليك أن تذهب للعب. كلما توقفت عن اللعب، كلما زادت عصبيتهم، كلما زادا صافرتهم".

وأضاف مدفيديف "إنهم أغبياء! إذا لم يطلقوا الصافرة، سألعب!"، قبل أن يتوجّه مباشرة إلى الجماهير بقوله "اسمعوا (لا) تصفّروا، أنا ألعب يا شباب، لكن أغلقوا أفواهكم، حسنًا!".

وأضاف المتوّج بلقب الدورة عام 2020 "أنا لا ألعب بهذه الطريقة! لم أفعل أي شيء لأجعلهم يصفرون في وجهي". ودفع مدفيديف الثمن بتلقيه إنذاراً من الحكم بسبب نفاد الوقت.

وواصل مدفيديف غضبه من الجماهير بعد نهاية المباراة وأشار إليهم بالإصبع الأوسط لدى مغادرته الملعب عقب الخسارة.

وردا على سؤال في مؤتمر صحافي بعد المباراة، قال الروسي إنه ببساطة "نظر إلى أظافره".

وحسم مدفيديف المجموعة الثانية في صالحه بعد كسبه الشوط الفاصل 7 4.

وتخلّف مدفيديف 2 5 في المجموعة الثالثة الحاسمة بعدما خسر ارساله في الشوط السادس، لكنه نجح في العودة في النتيجة وفرض التعادل 5 5 بعدما كسر ارسال البلغاري في الشوط التاسع، ثم 6 6 فلجأ اللاعبان الى شوط فاصل كانت الكلمة الاخيرة فيه هذه المرة لديميتروف 7 2.

الفوز الثالث

وهو الفوز الثالث لديميتروف على مدفيديف في تسع مواجهات بينهما حتى الآن، وللمفارقة فان البلغاري يتغلب على الروسي بعدما يخسر امامه ثلاث مرات متتالية.

وكان ديميتروف البادئ بالفوز على مدفيديف في ربع نهائي دورة كوينز البريطانية عام 2017، وردّ الروسي بثلاثة انتصارات في ثمن نهائي دورة واشنطن 2017 ونصف نهائي بطولة فلاشينغ ميدوز، آخر البطولات الاربع الكبرى، 2019 وثمن نهائي دورة سينسيناتي الاميركية 2021.

وحقق البلغاري فوزه الثاني على مدفيديف في ثمن نهائي دورة إنديان ويلز الاميركية عام 2021، قبل أن يسقط أمام الروسي في نصف نهائي دورة فيينا 2022 ونصف نهائي دورة روتردام وثمن نهائي فيينا هذا العام.