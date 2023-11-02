الامارات | رمسـة مـلاعب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رعاية

ظهرت حالة من الاستياء على رئيس شركة ألعاب جماعية في نادٍ كبير، بسبب عدم حصول فريقه على عقود رعاية تسويقية، أسوة بفريق كرة القدم، طالباً من وسائل الإعلام طرح الأسئلة على الإدارة العليا بخصوص هذا الأمر.

مشاركة

استفسر لاعب مقيم، من إداري الفريق عن سبب عدم مشاركته مع الفريق الأول في الموسم الحالي، وانحصار مشاركاته مع الفريق الرديف، مؤكداً أن لديه عرضاً للعب معاراً إلى نادٍ منافس حتى نهاية الموسم، مشدداً على أنه سيكتسب خبرات أفضل خلال اللعب مع فريق الشباب في حال تمت الموافقة على رحيله.

اهتمام

كشف وكيل اللاعب المغربي وليد أزارو، في تصريحات تلفزيونية، أن هناك اهتماماً من أندية محلية وسعودية وقطرية ومصرية للحصول على خدمات مهاجم عجمان، مشدداً على أن اللاعب يحترم تعاقده مع «البرتقالي» ولن يتم النظر في تلك العروض إلا في نهاية الموسم الجاري الذي يتزامن مع انتهاء عقده مع عجمان.