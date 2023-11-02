الامارات | «أبيض الشواطئ» يستعد للمونديال بودّيتين أمام اليابان والمغرب

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يواصل المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية، استعداده للمشاركة المقبلة في مونديال الشاطئية الذي تستضيفه الدولة في فبراير المقبل، بخوض مباراتين ودّيتين أمام منتخبي اليابان والمغرب يومي الثالث والرابع من نوفمبر الجاري. وأدى «أبيض» الشاطئية أول من أمس، حصته التدريبية الأولى على الملعب الرملي في اتحاد الكرة بدبي، تحت قيادة المدرب، البرازيلي فيكتور فاسكوس، بمشاركة 12 لاعباً وهم: محمد الجسمي، حميد جمال، وليد محمدي، أحمد بشر، وليد بشر، علي محمدي، عباس علي، هيثم الكعبي، راشد عيد، عبدالله عباس، عبدالله دهقاني، وكمال علي.

وكان «أبيض الشاطئية» قد اختتم أخيراً مشاركته في بطولة نيوم الدولية التي نظمتها السعودية من 25 إلى 28 أكتوبر الماضي، بالتعاون مع اللجنة التنفيذية لكرة القدم الشاطئية في الاتحاد الدولي لكرة القدم، حيث نجح في حصد برونزية البطولة بعد فوزه على منتخب ألمانيا بنتيجة 3-2.