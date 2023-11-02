الامارات | 3 ميداليات لمنتخب «المواي تاي» في «دورة الرياض للألعاب القتالية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اختتم منتخب «المواي تاي» مشاركته بـ«دورة الرياض للألعاب العالمية القتالية»، بتحقيق ثلاث ميداليات ملونة بواقع ذهبية وبرونزيتين. وجاء تألق المنتخب من خلال ذهبية محمد تويزي (وزن 57 كلغ)، وبرونزية إلياس حبيب (81 كلغ)، وكذلك برونزية محمد مرضي (67 كلغ). وشارك في تتويج محمد تويزي وتقديم الميدالية الذهبية له، بانايوتوس ثيودوروبوليس، رئيس الاتحاد الدولي للجوجيتسو، بحضور طارق محمد المهيري، المدير التنفيذي لاتحاد الإمارات لـ«المواي تاي والكيك بوكسينغ».

وقال عبدالله سعيد النيادي، رئيس الاتحاد الآسيوي والعربي لـ«المواي تاي» رئيس اتحاد الإمارات، في تصريح صحافي: «نفخر بالانجازات المهمة التي حققها أبطال المنتخب في دورة الألعاب العالمية القتالية، التي أقيمت في الرياض، ودورها الإيجابي في تعزيز الإضافة المهمة لمسيرة إنجازات (مواي تاي) الإمارات في المحافل والاستحقاقات العالمية الكبرى، ما يؤكد المكانة المميزة التي قطعتها اللعبة، ودور البرامج والخطط الداعمة لفرص تطوير المواهب وإعدادهم للمشاركة بالطريقة الأفضل في البطولات والدورات العالمية».