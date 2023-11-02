الامارات | العين والوصل.. حوار على «قمة» الدوري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تقام اليوم مواجهتان من العيار الثقيل في افتتاح الجولة السابعة من دوري أدنوك للمحترفين لكرة القدم، إذ يلتقي الجزيرة ضيفه الشارقة، الساعة 16:45 ظهرا اليوم، فيما يحل العين ضيفاً على الوصل الساعة 19:30 مساء، تحت إدارة تحكيمية للسلوفيني سلافكو فينسيتش. وتتجه الأنظار إلى اللقاء الافتتاحي للجولة السابعة، والذي يعد مفترق طُرق في مشوار الجزيرة والشارقة للتمسك بأمل المنافسة على بطولة الدوري هذا الموسم.

ويخوض الفريقان المواجهة وسط ظروف متناقضة، فالجزيرة تعثر بالخسارة والتعادل في آخر جولتين، حيث خسر برباعية لهدفين من خورفكان، وتعادل مع شباب الأهلي، ليتراجع إلى المركز الخامس، بعد أن تجمد رصيده عند 10 نقاط. ويدخل الجزيرة اللقاء متسلحاً بأرقام قياسية في تاريخ مواجهاته أمام الشارقة، إذ خاضا 26 مواجهة، فاز الجزيرة في 16، والشارقة في أربع، لكن في المقابل، يعيش «الملك» أوضاعاً جيدة حالياً، حيث استعاد بريقه، ففاز في آخر جولتين على «الصقور» 3/1 وبني ياس 5/0. ويسعى الشارقة بشدة لتقليص فارق النقاط مع فرق الصدارة، والأمر نفسه بالنسبة للجزيرة، ما يجعل المباراة مثيرة بينهما.

وستكون الإثارة حاضرة بقوة في قمة المتصدر والوصيف، حيث يتصدر العين بـ15 نقطة، بفارق نقطة عن الوصل. ويسعى «الفهود» لاستغلال عامل الأرض والجمهور، للخروج بالنقاط الثلاث، أملاً في انتزاع الصدارة قبل التوقف الدولي. وينحاز تاريخ مواجهات العين و«الفهود» على ملعب الوصل إلى «الزعيم»، حيث فاز تسع مرات، مقابل فوز واحد للوصل.

لكن الوصل يعيش فترة مميزة للغاية، وحالة من النشوة بعد الفوز الكبير في الجولة الماضية على حتا بخماسية نظيفة. وعلى الجانب الآخر، يبدو العين في أفضل وضع أيضاً، قبل مواجهة الوصل، حيث عززت النتائج المميزة التي تحققت تحت قيادة المدرب الهولندي شرودر من وضعه في الدوري واعتلائه الصدارة.

ولكن تبدو البطاقات الحمراء من الأمور التي تُزعج المدرب الهولندي، والتي كثرت في الجولات الست الماضية، ففي مباراة العين والشارقة، تعرّض المدافع كوامي لبطاقة حمراء، لكن العين فاز 2/3، وأمام النصر طرد لاعبه جوناتاس، لكنه خسر صفر/1، ثم أمام «الصقور» طرد نجمه بندر الأحبابي أيضاً، لكنه فاز 1/3.

• العين يتصدر الدوري بفارق نقطة على الوصل.