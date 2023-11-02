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الامارات | مصفوت يتعاقد مع الصربي ماتيج مدرباً للفريق الأول

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محمد فاضل - عجمان 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاقد نادي مصفوت مع المدرب الصربي سلافكو ماتيج لقيادة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي في الموسم الحالي لدوري الدرجة الأولى، خلفاً للمدرب المواطن عبدالغني نوح الذي قدّم استقالته، بعد مضي سبع جولات من انطلاق الموسم، كما تم التعاقد مع مدرب اللياقة البدنية الصربي جوركوفيج بوزو، خلفاً للعراقي الدكتور مصطفى جاسم.

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي مصفوت، حمد خادم الكعبي، سعي النادي إلى استعادة نغمة الانتصارات خلال المرحلة المقبلة، مقدماً الشكر للجهاز الفني السابق للجهود التي تم بذلها خلال المرحلة الماضية. وقال لـ«الإمارات اليوم»: «نتمنى للمدرب الجديد العمل لاستعادة النتائج الإيجابية، وسنعمل معاً لتحقيق طموح النادي»، مبيناً أن الفريق عانى خلال الفترة الماضية، الإصابات، خصوصاً في صفوف المحترفين الأجانب.

وسبق للمدرب ماتيج العمل في كثير من الدوريات، في وقطر وغانا وبلغاريا وسلوفينيا في الفريق الأول والمنتخبات، فضلاً عن العمل في الأندية الصربية.

يذكر أن مصفوت يحتل المركز الخامس عشر برصيد ست نقاط.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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