الامارات | الجنيبي: دعاء الوالدين وراء حصولي على جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الحكم الدولي في كرة القدم، عمار الجنيبي، الحائز جائزة أفضل حكم فيديو مساعد في آسيا خلال الحفل السنوي الـ27 لجوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم 2022، الذي أقيم أول من أمس، في العاصمة القطرية الدوحة، أن الحصول على هذه الجائزة يعد تشريفاً له بوصفها حكم كرة قدم إماراتياً، وأنها جاءت استمراراً لإنجازات التحكيم الإماراتي، مشيراً إلى أن دعاء والديه كان وراء حصوله على هذه الجائزة، علماً بأنه لم يُدر - منذ بداية الموسم الحالي - أي مباراة في المسابقات المحلية، سواء في دوري أدنوك للمحترفين أو المسابقات المحلية الأخرى، كونه موقوفاً بقرار من لجنة الحكام في اتحاد الإمارات لكرة القدم، دون معرفة الأسباب وراء هذا القرار، على الرغم من أنه يعد واحداً من أفضل قضاة الملاعب في قارة آسيا، ويوجد ضمن قائمة كرة القدم للنخبة في القارة الصفراء، في حين أنه على صعيد آسيا، قاد الجنبيي العديد من المباريات، ومن بينها مباراة الاتحاد السعودي والشرطة العراقي في كأس الملك سلمان للأندية العربية، كما كان حكماً لتقنية الفيديو في مباراة النصر السعودي والشرطة العراقي في نصف النهائي، وكذلك كان حكماً للفيديو في مباراة «باثوم يونايتد» التايلاندي و«كاوازاكي» الياباني الأسبوع الماضي في دوري أبطال آسيا للأندية.

وضمت قائمة أفضل حكام القارة، حكم الساحة الأسترالي، كريس بيث، ومواطنيه الحكمين المساعدين انتون شتاينن، وآشلي بيكهام.

وقال عمار الجنيبي لـ«الإمارات اليوم»: «الفوز بهذه الجائزة على مستوى قارة آسيا، يعد إنجازاً كبيراً للتحكيم الإماراتي. وقد تضمن الفوز بالجائزة معايير عدة، من ضمنها أنني سبق وأن شاركت كحكم فيديو مساعد في إدارة مباراة نهائي كأس العالم للأندية بين فريقي تشيلسي الإنجليزي وبالميراس البرازيلي التي أقيمت في أبوظبي 2022، وكذلك كنت حكماً للفيديو في مباراة نهائي دوري أبطال آسيا للأندية التي جمعت بين الهلال السعودي ويوهانج ستيلرز الكوري الجنوبي في 2022، وكذلك كنت حكماً للفيديو في مباراة الهلال السعودي وفريق (أوراوا رد) الياباني في نهائي دوري أبطال آسيا للأندية، إضافة إلى قيادتي مباريات في تصفيات آسيا لكأس العالم».

وشملت جوائز الاتحاد الآسيوي لكرة القدم السنوية 17 فئة من بينها فئة التحكيم.

وأضاف الجنيبي: «كنت الممثل الوحيد للإمارات في هذه الجائزة، لذلك أتمنى العام المقبل أن أرى في حفل توزيع الجوائز، أحد اللاعبين أو الإداريين أو المدربين في الدوري الإماراتي».

وعيّن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أخيراً عمار الجنيبي حكماً للساحة في مباراة بين فريقي «يوهان ستيلرز» أمام «هانوي» الفيتنامي في 24 أكتوبر الماضي في دوري أبطال آسيا للأندية.

وكان الجنيبي قد أوقف أيضاً عن التحكيم محلياً بداية الموسم الكروي الماضي، قبل أن تُسند إليه لاحقاً مباريات في الدوري والمسابقات المحلية الأخرى، إذ قاد سبع مباريات في دوري أدنوك للمحترفين الموسم الماضي، مقابل 17 مباراة قادها في الدوري الموسم قبل الماضي.

عمار الجنيبي:

• الفوز بهذه الجائزة على مستوى قارة آسيا يعد إنجازاً كبيراً للتحكيم الإماراتي.