الامارات | حضور جماهيري كبير في انطلاق مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - انطلقت صباح أمس، منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو ضمن فعاليات النسخة 15 من بطولة أبوظبي العالمية لمحترفي الجوجيتسو، التي تُقام برعاية سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي رئيس المجلس التنفيذي للإمارة، في الفترة من 1 إلى 10 نوفمبر الجاري بمشاركة 7000 لاعب ولاعبة من 127 دولة حول العالم.

واستهلت فعاليات البطولة منافساتها وسط حضور جماهيري كبير ملأ المدرجات، ونزالات شيقة جمعت الأطفال والبراعم واللاعبين من أصحاب الهمم على بساط البطولة في صالة مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية.

وشارك في منافسات اليوم الأول اللاعبون من فئة الأطفال 1، 2، 3، من جميع الأحزمة، واللاعبون من فئات الأشبال والناشئين والشباب من حملة الحزام الأبيض، يمثلون أندية وأكاديميات من مختلف أنحاء العالم. كما شهدت فعاليات اليوم الأول منافسات فئة الباراجوجيتسو لأصحاب الهمم من جميع الأحزمة، وتفاعلاً كبيراً من الجماهير في المدرجات على ضوء مهارات وفنون اللاعبين وقدراتهم على التحدي والإبداع.

من جانبه، أشاد نائب رئيس اتحاد الإمارات للجوجيتسو، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، محمد الظاهري، بالمكاسب والقيمة الفنية التي يحققها مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو، والمشاركة غير المسبوقة للآلاف من البراعم والأطفال في المنافسات، والمشهد المؤثر للمدرجات التي امتلأت بجموع الأسر والعائلات لتشجيع أبنائها وبناتها، مؤكداً أن هذا الإقبال الكبير على المشاركة في البطولة، يواكب رؤية وأهداف الاتحاد للاستثمار في هذه الفئة السنية التي تعتبر المخزون الاستراتيجي لمستقبل رياضة الجوجيتسو، وحجر الزاوية للحفاظ على قمة الهرم الرياضي العالمي للعبة.

ويُقام في الثالثة من عصر اليوم حفل الافتتاح الرسمي للبطولة، كما تستكمل اليوم منافسات مهرجان أبوظبي العالمي للجوجيتسو بمنافسات الحزام الأبيض للأشبال والناشئين من البنين والبنات.