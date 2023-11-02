الامارات | أكثر من 600 مشارك في بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مجلس دبي الرياضي عن إطلاق «بطولة دبي المفتوحة لأكاديميات الجمباز الفني» الأولى من نوعها في دبي، التي تهدف إلى تعزيز جهود استقطاب وتطوير المواهب في رياضة الجمباز الفني، وتنظم البطولة «أكاديمية ستامينا 11» يوم 24 الجاري، بمشاركة أكثر من 600 لاعب ولاعبة من مختلف الجنسيات والأعمار.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في مقر مجلس دبي الرياضي، وتحدث فيه أحمد سالم المهري مدير إدارة التطوير الرياضي، وفرح شاور المدير التنفيذي لـ«أكاديمية ستامينا 11»، بحضور ممثلين عن الأندية والأكاديميات الرياضية ومراكز التدريب المتخصصة في رياضة الجمباز من المشاركين في البطولة.

وقال المهري: «سعداء بتنظيم البطولة لأول مرة، وتأتي في إطار خطة حكومة دبي لعام 2033، وضمن سياسة مجلس دبي الرياضي لاستقطاب وتطوير المواهب الرياضية، وستكون البطولة خطوة إيجابية لدعم المواهب الصاعدة في هذه الرياضة الأولمبية العريقة في سبيل صناعة أبطال أولمبيين، ونأمل أن تشهد البطولة زيادة في أعداد المشاركين خلال النسخ المقبلة».

من جانبها، قالت فرح شاور: «أشكر مجلس دبي الرياضي على جهوده المتواصلة في تطوير القطاع الرياضي ودعمه لرياضة الجمباز، كما أشكر رعاة البطولة على دعمهم للحدث، ونحن متحمسون لإطلاق هذه البطولة التي تهدف إلى استقطاب وتطوير المواهب الرياضية وتنطلق يوم 24 نوفمبر وتستمر على مدار ثلاثة أيام، ويشارك فيها 600 لاعب ولاعبة من 10 أكاديميات مختلفة، ويتم تصنيفهم وفق ستة مستويات فنية، ويتنافسون ضمن ثماني فئات عمرية من ست سنوات حتى 14 سنة».

وأضافت فرح: «البطولة تهدف إلى توفير منصة مشتركة لجميع أكاديميات الجمباز للمشاركة والتنافس، وإتاحة الفرصة للاعبين واللاعبات في الأكاديميات لإبراز مواهبهم وزيادة فرص الاحتكاك مع مختلف المستويات».

• البطولة تشهد منافسات ضمن 8 فئات عمرية من 6 حتى 14 سنة.