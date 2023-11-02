الامارات | شباب الأهلي يدشن مشاركته في «سلة غرب آسيا» 21 الجاري

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن المكتب الإقليمي للاتحاد الدولي لكرة السلة في آسيا عن موعد انطلاق النسخة الثانية من دوري سوبر غرب آسيا - منطقة الخليج (WASL)، والتي يشارك فيها شباب الأهلي ممثلاً لكرة السلة الإماراتية. وتنطلق البطولة 13 الجاري، وتستمر حتى 13 فبراير 2024، ويدشن شباب الأهلي مشاركاته بها عندما يحل ضيفاً على الشمال القطري في 21 الجاري.

وينافس شباب الأهلي في المجموعة الثانية لمنطقة الخليج، والتي تضم معه فرق المنامة البحريني، حامل لقب النسخة الأولى، والشمال القطري، وكاظمة الكويتي، وتضم المجموعة الأولى الكويت الكويتي، والأهلي السعودي، والريان القطري، والمحرق البحريني. ويواجه أيضاً شباب الأهلي كاظمة في الخامس من ديسمبر المقبل، والمنامة في 18 من الشهر نفسه، وتنطلق مباريات الإياب بالنسبة لشباب الأهلي أمام الشمال القطري، ثم يواجه كاظمة وأخيراً المنامة.