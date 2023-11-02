الامارات | انتصاران مهمان لدبا الحصن وكلباء في دوري الصالات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهدت الجولة الخامسة من دوري كرة قدم الصالات فوزين مهمين لدبا الحصن وكلباء. وفاز «النمور» على البطائح بهدفين لهدف، ليرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث، متقدماً بفارق المواجهات على البطائح. وسجل لكلباء فهد موسى ومحمد آل علي، بينما سجل للبطائح راشد عبيد. وفاز دبا الحصن على مضيفه مليحة 4-2، ليصبح رصيد دبا الحصن ثماني نقاط في المركز الثاني، مقابل نقطة لفريق مليحة في المركز الأخير، إذ سجل للفائز جلال الصيادي، وحمد محمد، وسعود مسلم، وعبدالله سيف، وسجل هدفي مليحة محمد بن عاشور، وحميد ناصر. وفي لقاء ثالث حافظ خورفكان على الصدارة بـ11 نقطة، رغم التعادل مع الحمرية 3-3. وسجل لخورفكان، سعود خالد (هدفان) وأحمد السيابي، بينما سجل للحمرية محمد الحوسني (هدفان) وعبدالله آل علي.