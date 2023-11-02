كولر: الأهلي كان الفريق الأفضل وأتفهم حزن الجماهير واللاعبين

ياسر رشاد - القاهرة - أكد السويسري كولر المدير الفني للأهلي أن فريقه قدم مباراة جيدة أمام صنداون الجنوب أفريقي رغم عدم التأهل لنهائي بطولة السوبر ليج.

وقال مارسيل كولر في تصريحات بالمؤتمر الصحفي عقب نهاية المباراة: “ اليوم كان هناك فريق واحد يلعب بشكل جيد في الملعب، الأهلي كان الأفضل اليوم وكان يمكننا إنهاء الشوط الأول ونحن متقدمين بثلاثة أهداف ”.

وتابع: “ لا يوجد فريق يحقق الفوز بكل المباريات والبطولات، لكنني أتفهم حزن الجماهير واللاعبين بعد مباراة اليوم ”.

وتطرق كولر للحديث عن مستوى المهاجم الفرنسي أنطوني مودست قائلاً: “ في الوقت الحالي لا يوجد أمامنا سوى منحه الفرصة في المباريات المقبلة حتى يص لجهازيته الفنية ”.

وأتم أن موديست بعيد عن جاهزيته البدنية في ظل إبتعاده بشكل كبير عن المباريات خلال الفترة الماضية قبل إنضمامه للفريق.