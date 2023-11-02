كريم عادل: ترشيح حسام المندوه في انتخابات الزمالك باطل والمجلس مهدد بالحل

ياسر رشاد - القاهرة - أكد كريم عادل المرشح السابق على منصب أمين صندوق نادي الزمالك، أن الطعن على انتخابات النادي، جاء استنادًا على قرار 15 أكتوبر باستبعاد حسام المندوه من الانتخابات.

وتابع عادل خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "تم الطعن على الحكم منه في القضاء الإداري وتم تحديد يوم 18 أكتوبر تم رفض الطعن وتأييد الحكم، بالإضافة إلى يوم 19 أكتوبر تم رفض طعنه أيضًا قبل أن تدرج وزارة الشباب والرياضة اسمه في قوائم الانتخابات وهناك علامات استفهام".

وأضاف: "عدم تنفيذ الحكم يجعل هناك علامات استفهام كبيرة، وعدم تنفيذه يضع النادي في نفق مظلم ومن حق أي عضو الطعن لأن ما بني على باطل فهو باطل".

واستطرد: "من يروج لفكرة أن يتم اتهام الذي يطعن على الانتخابات لخطأ بأنه يريد اسقاط النادي وهد استقراره غير مُلم بالأمر، وأليس كان من الأجدر من المؤسسات بتنفيذ الحكم وإبعاد نادي الزمالك من هذا المسار؟ وهم من يتم سؤالهم ومحاسبتهم".

وقال: "حديثي بناءً على مواد قانونية ولا أوجه الاتهام إلى أحد لأن هناك اتهام بالفعل وهناك جنحة تم اتخاذها بالفعل، ضد وزارة الشباب والرياضة واللجنة الأولمبية وتم تحديد جلسة 4 فبراير المقبل للفصل في هذا الأمر".

واختتم: "وفقا للائحة الاسترشادية والحكم الصادر سيكون هناك استبعاد لأمين الصندوق وسيكون هناك بطلان كلي للجمعية العمومية ككل وحل المجلس للمادة 16 من اللائحة الاسترشادية لاختيار 11 عضو فقط بدلًا من 12 بعد اختيار حسام المندوه وهو مستبعد".