بايرن ميونخ يودع كأس ألمانيا على يد فريقه درجة ثالثة

فشل الفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ، في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس ألمانيا، بعد الخسارة أمام نظيره زاربروكن.

وخسر فريق بايرن ميونخ بهدفين مقابل هدف أمام نظيره زاربروكن الذي يلعب في دوري الدرجة الثالثة الألماني، في إطار منافسات دور الـ32 من بطولة كأس ألمانيا.

افتتح التهديف توماس مولر في الدقيقة 16 من صناعة فرانزكراتزيغ، لصالح فريق بايرن ميونخ، ثم أدرك فريق زاربروكن، هدف التعادل في الدقيقة 45+1، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف.

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وفي الشوط الثاني، استطاع فريق زاربروكن أن يسجل هدف التقدم في الوقت بدل الضائع وتحديدًا في الدقيقة 90+6، ليقتل أحلام بايرن ميونخ، ويطيح به خارج بطولة كأس ألمانيا.

ويستعد فريق بايرن ميونخ لمواجهة نظيره بوروسيا دورتموند، في إطار منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الألماني، يوم السبت الموافق 4 نوفمبر الجاري.

وتنطلق صافرة بداية مباراة بايرن ميونخ ضد بوروسيا دورتموند في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، والثامنة والنصف بتوقيت مكة المكرمة.