صلاح يتأهل رفقة ليفربول.. ونيوكاسل يطيح بـ مانشستر يونايتد من كأس الرابطة الإنجليزية

نجح فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح، في الفوز على بورنموث، فيما خسر مانشستر يونايتد من نيوكاسل في كأس الرابطة الإنجليزية.

وتأهل ليفربول إلى دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بعد الفوز على بورنموث، فيما حسم نيوكاسل بطاقة التأهل على حساب مانشستر يونايتد.

ولعب ليفربول ضد بورنموث، مساء الأربعاء، ضمن منافسات دور الـ16 من كأس الرابطة الإنجليزية، وحقق الفوز بهدفين مقابل هدف.

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وأحرز كودي جاكبو الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 31، ثم تعادل بورنموث عن طريق لاعبه جوستين كلويفرت في الدقيقة 64، قبل أن يحرز نونيز الفوز لـ الريدز في الدقيقة 70.

بينما حقق نيوكاسل الفوز على مانشستر يونايتد بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد، حيث أحرز ميغيل ألميرون، الهدف الأول في الدقيقة 28.

وأضاف لويس هال، ثاني أهداف نيوكاسل يونايتد في شباك مانشستر في الدقيقة 36، واختتم جوزيف ويلوك، الأهداف في الدقيقة 60.