ردود أفعال جماهير الوداد على وداع الاهلي الدوري الأفريقي ومواجهة صن داونز

علقت جماهير فريق الوداد المغربي على خسارة الاهلي اليوم ومواجهة صن داونز في نهائي دوري السوبر الأفريقي.

ونجح فريق صن داونز في تخطي عقبة الاهلي، والتأهل إلى نهائي الدوري الأفريقي لمواجهة الوداد المغربي.

وتأهل صن داونز إلى نهائي الدوري الأفريقي بعد الفوز على الاهلي بهدف دون رد في مجموع مباراتي الذهاب والعودة، بينما وص الوداد إلى النهائي بعد الفوز على الترجي بركلات الترجيح.

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وترى جماهير الوداد أن فريقهم يستطيع الفوز على أي فريق سواء كان الاهلي أو صن داونز.

وعلقت جماهير الوداد على مواجهة صن داونز في نهائي الدوري الأفريقي، وكتب أحد الجماهير عبر موقع التواصل الإجتماعي “إكس”: “سيكون النهائي الأفضل بدون بكاء، وبين فريقين كبيرين”.

وعلق شخص آخر قائلاً: “صن داونز سيسجل في الدار البيضاء، الوداد لن يستطيع الفوز”.