أسدل الستار اليوم الأربعاء على مواجهات دور الـ16 من بطولة كأس الرابطة الإنجلزية “كأس كاراباو”، والتش شهدت العديد من المفاجآت.

شهدت مواجهات دور الـ16 من كأس الرابطة العديد من المفاجآت غير المتوقعة كان أبرزها سقوط آرسنال أمام وست هام يونيايتد بثلاثية مقابل هدف وتوديع البطولة.

بالإضاقة إلى خسارة مانشستر يونايتد أمام نيوكاسل بثلاثة أهداف دون مقابل، بينما نجح فريق ليفربول المحترف ضمن صفوفه النجم الدولي المصري محمد صلاح في الفوز على بورنموث بنتيجة 2-1.

وأحرز كودي جاكبو الهدف الأول لصالح ليفربول في الدقيقة 31، ثم تعادل بورنموث عن طريق لاعبه جوستين كلويفرت في الدقيقة 64، قبل أن يحرز نونيز الفوز لـ الريدز في الدقيقة 70.

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المتأهلون إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية

نجحت 8 فرق في خطف بطاقة التأهل إلى دور ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية هم:

1- ليفربول.

2- وست هام يونايتد.

3- تشيلسي.

4- إيفرتون.

5- فولهام.

6- ميدلزبرة.

7- بورت فايل.

8- نيوكاسل يونايتد.