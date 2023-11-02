لماذا تراجع الاهلي؟ خسارة بطولتين في شهرين

خسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الاهلي بقيادة السويسري مارسيل كولر بطولة الدوري الأفريقي بعد الخروج من الدور نصف النهائي أمام ماميلودي صن داونز.

وودع الاهلي منافسات بطولة الدوري الأفريقي من الدور نصف النهائي بالخسارة من صن داونز الجنوب أفريقي بهدف دون رد بإجمالي مباراتي الذهاب والعودة.

وتعتبر هذه البطولة هي البطولة القارية الثانية التي يخسرها الاهلي خلال شهرين تقريبًا، وذلك بعدما خسر بطولة كأس السوبر الأفريقي على يد اتحاد العاصمة الجزائري بهدف نظيف في السعودية.

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ورغم فوز الاهلي في مباراتين بالدوري المصري ضد الإسماعيلي والمصري، ولكن خسارة الفريق بطولتين خلال فترة قصيرة أثار التساؤلات لدى الجماهير الحمراء عن سبب هذا التراجع، خاصة وأن الفريق كان قد حقق 5 بطولات في الموسم الماضي.

أسباب تراجع الاهلي هذا الموسم

تراجع أداء النادي الاهلي يرجع إلى العديد من الأسباب، أولها الرحيل المفاجئ لـ سيد عبد الحفيظ عن منصب مدير الكرة وهو القرار الذي لم تفهم جماهير الأحمر أسبابه حتى الآن خاصة وأنه قرار غير مبرر تمامًا وأزعج الجماهير كثيرًا.

كما أن فشل النادي الاهلي في التعاقد مع مهاجم سوبر، وإبرام صفقة أنتوني موديست الذي لم يقنع الجماهير الحمراء بمستواه حتى الآن أثر بشكل كبير على المستوى الهجومي للفريق الأحمر هذا الموسم.

بعض صفقات الاهلي في الموسم الحالي كانت حولها علامات استفهام، فبخلاف صفقة موديست، انتقدت الجماهير الحمراء قرار كولر بعودة صلاح محسن أيضًا والذي لم يقدم أي إضافة للفريق في الخط الهجومي.

ومن أسباب تراجع الاهلي أيضًا حالة الإجهاد الذي أصابت لاعبي الفريق بسبب ضغط المباريات وتلاحم المواسم وعدم الحصول على فترة كافية للراحة، بالإضافة إلى التشبع من البطولات بعد حصد 5 ألقاب الموسم الماضي.