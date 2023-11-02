قرعة ربع نهائي كأس الرابطة.. صدام بين ليفربول ووست هام ومواجهة صعبة لـ تشيلسي

أسفرت قرعة ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزية عن العديد من المواجهات النارية بين الفرق الثمانية التي تأهلت.

نجح فريق ليفربول في التأهل إلى ربع نهائي كأس الرابطة الإنجليزي بعد الفوز على بورنموث بهدفين مقابل هدف، بينما وصل تشيلسي إلى هذا الدور بعد فوزه على بلاكبيرن.

فيما شهدت مباريات دور الـ16 مفاجأة كبرى بخسارة آرسنال أمام وست هام يونايتد بثلاثية مقابل هدف، وسقوط مانشستر يونايتد على يد نيوكاسل.

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نتيجة قرعة دور ربع نهائي الدوري الأفريقي

إيفرتون ضد فولام

تشيلسي ضد نيوكاسل يونايتد

بورت فايل ضد ميدلسبوره

ليفربول ضد وست هام يونايتد

ومن المقرر أن تقام مباريات دور ربع النهائي من كأس الرابطة الإنجليزية يوم 18 ديسمبر المقبل.