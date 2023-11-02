ضياء السيد: موديست غير جاهز فنياً لقيادة هجوم الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

قال ضياء السيد نجم الأهلي السابق، إن الأهلي قدم مباراة رائعة للغاية أمام فريق صن داونز خاصة في الشوط الأول، وكل اللاعبين بذلوا مجهود كبير على مدار اللقاء.

وأوضح "السيد"، في تصريحاته عبر برنامج "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، اليوم الأربعاء، أن غياب التوفيق لازم اللاعبين طوال دقائق المباراة، فضلًا عن إضاعة ركلة الجزاء في بداية اللقاء عن طريق علي معلول، أفقدت الفريق الثقة.

وأكد أن أنتوني موديست مهاجم الأهلي غير جاهز فنياً، ويتم "حرقه" يومًا بعد الآخر، مضيفًا أن كولر لم يكن مضطرًا للدفع به، كان يجب استمرار كهربا الذي يمتلك الحيوية في الملعب.

وأشار إلى ان بيرسي تاو كان جيدًا في اللقاء، والفريق اليوم كان أفضل من المواجهات السابقة، ولو استمر نفس الأداء في المواجهات المقبلة سيعود الأهلي أفضل.

وأضاف أن الأهلي دائمًا يبحث عن الفوز بكل البطولات، ولكن لا يوجد في كرة القدم شئ فريق واحد يحصد كل الألقاب، لافتًا إلى أن الأهلي الموسم الماضي كان بدون مهاجم وفاز بخمسة ألقاب، وتم التعاقد مع رأس حربة ولم يوفق في الفريق، وهو ليس على مستوى النادي الأهلي حاليًا.

وأشار إلى أن الأهلي سيطر على المباراة، وفريق صن داونز لم ينزعج واستمر بنفس أسلوبه، وتم إهدار عدة فرص في الشوط الأول، رغم انخفاض الفعالية الهجومية خلال الشوط الثاني.

وزاد: "كهربا كان يجب أن يكمل المباراة وكذلك ديانج وحسين الشحات، والأخير كان يدخل لعمق الملعب مع الدفع بـ رضا سليم".

وأشار إلى أن صلاح محسن وموديست وعبدالقادر لم يستطيعوا صناعة الفارق في هذه المباراة، وتغييرات كولر لم تأتي في أوقاتها خلال الشوط الثاني، مشددًا على أن الفائدة الوحيدة من بطولة الدوري الإفريقي هي الجانب المالي وعودة أكرم توفيق.