سيف زاهر: الأهلي فرط في فوز سهل على صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أشاد الإعلامي سيف زاهر بتشجيع جمهور النادي الأهلي المتواصل طوال الـ90 دقيقة، لمؤازرة المارد الأحمر في مباراته أمام صن داونز في ذهاب نصف نهائي السوبر الأفريقي، المقامة على ملعب استاد القاهرة.

وقال "زاهر"، خلال تقديمه برنامج "ملعب اون تايم"، المذاع عبر فضائية "أون تايم سبورت"، اليوم الأربعاء: "الجمهور عامل كل حاجة ساند ودعم الفريق، الجمهور هو النجم رقم واحد وهو اللي يستحق البطولات على تعبه".

وأضاف، قائلًا: "حتى الجمهور نظم نفسه في التشجيع، ابتداء التشجيع من قبل المباراة بربع ساعة وحتى نهاية المباراة لم يسكت، وفضل يشجع الفريق طوال المباراة".

وتابع: "أسهل حاجة اني انتقد الفريق وأقول مفيش صفقات واقول اي كلام طالما في هزيمة، ممكن الكلام يبقى موضوعي الاهلي عمل كل حاجة لكن التوفيق غاب عن الفريق".

وأكمل: "الأهلي فرط في فوز سهل على فريق لم يهاجم مرمى الشناوي، والعارضة تاخد جائزة الأوسكار".