إصابة رضا سليم بكسر في الترقوة.. تعرف على مدة غيابه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

تلقى الجهاز الفني للنادي الأهلي صدمة كبيرة بعد تعرض النجم المغربي رضا سليم، للإصابة خلال مجريات المباراة أمام فريق ماميلودي صن داونز.

تعرض رضا سليم لاعب الأهلي للإصابة بعد دقيقة من نزوله كبديل في مباراة اليوم أمام صن داونز، وغادر مصابًا ليشارك بدلًا منه أحمد عبد القادر.

وكشف الدكتور أشرف محرم الذي أشرف على تشخيص إصابة المغربي رضا سليم لاعب الأهلي، تفاصيل صادمة عن إصابة جناح الأهلي رضا سليم لديه تفتيت في الترقوة.

وقال "محرم"، في تصريحات تلفزيونية، لبرنامج "بلس 90"، المذاع عبر فضائية "النهار رياضة"، أن اللاعب أجرى أشعة أكدت إصابته بكسر في الترقوة وسوف يحتاج إلى شرائح ومسامير، ويغيب 3 أشهر عن الملاعب.

وأوضح أن إصابة رضا سليم هي نفس إصابة خالد عبدالفتاح، لكن جناح الأهلي لديه تفتيت وكسر في 3 أجزاء، وسوف يخضع لجراحة باكر وسوف يخضع لبرنامج تأهيلي بعدها.

وأكد أن رضا سليم حالته المعنوية جيدة وسوف يغيب عن الملاعب لما يقرب من 3 أشهر كحد أقصى، ولكن الجميع متفائل بإمكانية عودته قبل هذا الموعد، وطريقة السقوط وحماسه تفرق في إصابته.

وفشل الأهلي في التأهل إلى نهائي دوري السوبر الأفريقي، وخرج بعد التعادل السلبي أمام ماميلودي صن داونز الذي فاز في مباراة الذهاب بهدف دون رد.