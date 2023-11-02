خبير تحكيمي: قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء ثانية للأهلي صحيح

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب معتز عباس:

أكد توفيق السيد الحكم الدولي السابق، أن الحكم السنغالي عيسي سي أدار لقاء الأهلي وصنداونز بشكل جيد، واتسم بالهدوء التام رغم أجواء المباراة القوية.

وقال "السيد" في تصريحات عبر بوكس تو بوكس، المذاع عبر فضائية "etc"، اليوم الأربعاء، إن مستواه الجيد كان مفاجئًا بالنسبة له، مشيرا إلى أن معظم قراراته كانت صحيحة.

وأوضح أن مساعد الحكم الأول لا يرتقي للعب في هذا المستوى من البطولات، واحتسب العديد من الكرات تسلل على لاعبي الأهلي بشكل خاطئ.

وأضاف، أن قرار الحكم بعدم احتساب ركلة جزاء للأهلي صحيح، واللعبة لا تستحق احتسابها ركلة حرة، لذلك قراره سليم بعد العودة إلى تقنية الفيديو المساعد.

واوضح أن كرة بيرسي تاو ركلة جزاء واضحة، والمخالفة واضحة من وليامز حارس صنداونز الذي تدخل بتهور واضح على لاعب الأهلي، وطرد لاعب صن داونز بسبب التداخل بشكل عنيف مع أكرم توفيق.