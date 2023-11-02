حسن مصطفى: توقعت خروج الأهلي والفريق أصبح يلعب شوطًا واحدًا مع كولر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

أكد حسن مصطفى نجم الأهلي والزمالك السابق، أن أداء اللاعبون يظهر بشكل جيد في شوط واحد، ويضيع فيه عدة أهداف محققة، بينما يعاني بعد ذلك في الشوط الثاني.

وقال "مصطفى" عبر برنامج بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "etc"، أمس الأربعاء، إن الأهلي أهدر العديد من الفرص السهلة خلال الشوط الأول أمام صنداونز، ولم يستطع الوصول بنفس الفرص خلال النصف الثاني من اللقاء.

وأكد أن الأهلي مع مارسيل كولر، أصبح يلعب شوطًا واحدًا فقط، وينخفض مستواه في الشوط الثاني، وهناك تراجع في مستوى بعض اللاعبين، وكنت أتوقع وجود بعض المشكلات بسبب كثرة اللاعبين الجاهزين.

وأضاف:أن صن داونز كان يلعب بشكل أكثر ارياحية خلال الشوط الثاني ولجأ إلى مصيدة التسلل، والفريق الجنوب إفريقي أصبح يلعب جيدًا داخل وخارج ملعبه، ورغم أنه لم يسجل اليوم لكنه دافع بشكل جيد وظهرت شخصية الفريق داخل الملعب.

وتابع: "رغم أن الأهلي طوال تاريخه يسجل في الأوقات الصعبة ولكن ظهر مستسلمًا في الدقائق الأخيرة، وهناك بعض الأمور الغريبة في الأهلي، منها تراجع الأداء البدني خلال الشوط الثاني، كانت هناك أخطاء كثيرة وتوتر واضح من صنداونز خلال الشوط الأول، ولم يتم استغلال الفرص الكثيرة، كذلك لم يتم الاستفادة من الجمهور".

وأشار إلى أنه توقع خروج الأهلي من البطولة بعد إضاعة ركلة الجزاء من علي معلول في الشوط الأول، ولابد أن يتعاقد الاهلي مع مهاجم جديد في يناير.

وأشاد حسن مصطفى بمستوى فريق صنداونز، مؤكدا أنه درس الأهلي جيدا وتعامل بشكل مختلف خلال الشوط الثاني، مشيرًا إلى أن الفريق الجنوب إفريقي هو الأقرب للتتويج بالدوري الإفريقي في نسخته الأولى.