مجدي عبدالغني يطالب بالتحقيق مع الأهلي.. "من المسئول عن الصفقات الفاشلة؟"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - معتز عباس:

علق مجدي عبدالغني، نجم الأهلي السابق، على خروج الأهلي من بطولة الدوري الأفريقي، على حساب صن داونز.

وقال عبدالغني في تصريحات تلفزيونية ببرنامج الريمونتادا المذاع عبر فضائية المحور، مساء الأربعاء، إن الأهلي واجه فريقا قويا مثل صنداونز صاحب فلسفة هجومية، وكان يلعب مكسور الجناح بسبب مستوى بيرسي تاو المتراجع وعدم وجود رأس حربة صريح.

وأضاف أن محمود عبدالمنعم كهربا حاول سد الفراغ في مركز المهاجم الصريح ولكنه لم ينجح بنسبة كبيرة بسبب عدم تكييفه مع طبيعة المركز الذي يشارك به.

وأوضح أنه هناك مشكلة في الأهلي في (أوضة اللبس)، مردافا: "كل من تم تعيينه في النادي الأهلي مؤخرا جاء بناء على (الصحوبية) وليس الكفاءة".

وطالب مجدي عبدالغني يطالب بالتحقيق مع الأهلي بعد مباراة صن داونز، مضيفا: "أين المسؤول عن التعاقدات في الأهلي بعد الصفقات الأجنبية التي فشلت داخل الأهلي؟، ويجب محاسبة المسؤول عن ملف كرة القدم وتعاقدات الفريق خلال الفترة الأخيرة".