نتائج كأس ألمانيا.. بايرن يودع البطولة من دور الـ 32

محمد اسماعيل - القاهرة - شهد اليوم الأربعاء مباريات دور الـ 32 في كأس ألمانيا، أبرزها لقاء بايرن ميونخ وساربروكن، الذي انتهى بفشل تأهل البايرن إلى دور الـ 16.

نرصد نتائج مباريات اليوم في كأس ألمانيا:

بروسيا دورتموند - هوفنهايم، 1-0 لصالح بروسيا

ساندهايسن - ليفركوزن، 5-2 لصالح ليفركوزن

فرايبورج - بادربورن، 3-1 لصالح بادربورن

هولشتاين كين - ماجديبورج، انتهت بضربات الترجيح لصالح ماجديبورج

سابروكن - بايرن ميونيخ، 2-1 لصالح سابروكن

فيكتوريا كولن - آينترخت، 2-0 لصالح آينترخت

هرتا برلين - ماينتس، 3-0 لصالح هرتا برلين

نورمبرج - هانرا روستوك، 3-2 لصالح نورمبرج