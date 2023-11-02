شكرا لقرائتكم خبر عن أوسوريو يجهز بديل مصطفى شلبى تحسباً لغيابه أمام زد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يجهز الكولومبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك بديل مصطفى شلبى لاعب الفريق تحسباً لغيابه أمام زد فى المباراة المقرر لها غداً الجمعة على استاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة دورى Nile .

وكان مصطفى شلبي خضع لأشعة على القدم من أجل تحديد حجم الإصابة التى تعرض لها فى مواجهة إنبى الماضية، وأثبتت أن اللاعب يعاني من كدمة لكنها ليست مقلقة، ولم تستدعِ وضع قدمه فى جبيرة، ثم خضع لأشعة مقطعية جاءت مطمئنة، لأن اللاعب لم يتعرض لكسر فى موضع الإصابة التى جاءت فى نفس موضع الكسر القديم الذى سبق وتعرض له اللاعب.

ويرغب الكولومبى أوسوريو فى تجهيز بديل شلبى بالشكل الأمثل، لعلمه أن غياب الأخير عن مباراة زد القادمة سيكون مؤثر لا سيما أنه أحد العناصر والركائز الأساسية التى لا غنى عنها فى صفوف الفريق الأبيض.

فى سياق مختلف رفضت إدارة الزمالك اتخاذ أي قرار بشأن أوسوريو بعد الخسارة من إنبى في المباراة الماضية بنتيجة 2-1، واستقرت على عقد جلسة مع المدرب والجهاز الفني للوقوف على طلباته وتحديد المعوقات التي تعرقل سير العمل بشكل سليم، كما يرغبان فى الوقوف على الأسباب التي أدت للخسارة من إنبى وفقدان ثلاث نقاط غالية، لاسيما أن الفريق حقق فوزًا عريضًا على سموحة في المباراة التي سبقتها بنتيجة 5-1.