كولر عن مستوى موديست: هذا هو المتاح أمامنا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:



علق مارسيل كولر المدير الفني لفريق الكرة بـ الأهلي، على خسارة الفريق بطولتي السوبر الأفريقي الخروج من دوري السوبر الأفريقي في فترة أقل من شهر، قبل خوض منافسات كأس العالم للأندية والعودة لخوض مباريات الدوري العام ودوري أبطال أفريقيا.

وقال "كولر"، في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي، اليوم الأربعاء،إن خسارة السوبر الإفريقي كانت بسبب عدم الجاهزية وفترة الإعداد، وهزيمة اليوم قدمنا فيها كل شيء، وسأظل مدافعًاعن لاعبي فريقي وحمايتهم، مؤكدًا أن اللاعبين لم يبخلوا بنقطة عرق داخل الملعب والتوفيق غاب عنا.

وأكد أنه من المهم التركيز أكثر والعمل أكثر والزيادة في التمرين والتغذية الجيدة وكل شيء يجعلنا أفضل، ويجب علينا أن نكون أشرس في منطقة الجزاء وتسجيل الأهداف.

وحول تذبذب مستوى أنتوني موديست مهاجم الأهلي، أجاب، قائلًا: "موديست محتاج يلعب كتير واعتقد في ماتشات الدوري هتبقى مناسبة ليه وهنقدر نجهزه بأفضل شكل فيها ، هو دا اللي قدامنا والمتاح أمامنا ولازم نجهزه عشان يستعيد مستواه البدني الفترة القادمة".



ودع النادي الأهلي بطولة دوري السوبر الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي، بعد التعادل معه بدون أهداف خلال المباراة التي أقيمت بينهما اليوم في إياب نصف نهائي البطولة على استاد القاهرة.