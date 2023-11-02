ميدو يفتح النار على كولر: تأخر التبديلات عطلت الأهلي أمام صن داونز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

شن الإعلامي أحمد حسام ميدو، هجومًا حادًا على السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، بعد خروج الفريق من بطولة دوري السوبر الأفريقي، على يد صنداونز الجنوب أفريقي.

وقال "ميدو"، في تصريحات تلفزيونية ببرنامج "الريمونتادا"، المذاع عبر فضائية "المحور"، اليوم الأربعاء، إن الأهلي أضاع فوزا سهلا أمام صنداونز اليوم وفشل في التأهل للدور النهائي ببطولة الدوري الأفريقي، متابعًا: "حارس مرمى صنداونز يجيد اللعب بقدمه والخروج الصحيح بالكرة، ولكنه اليوم كان مهزوز والأهلي لم يستغل حالته".

وأضاف، قائلًا: "ماينفعش علي معلول يكون كبش فداء، من يتحمل النتيجة في النهاية هو مارسيل كولر المدير الفني للفريق بسبب تغييراته اليوم في المباراة، كولر أخطأ في مباراة اليوم بالبدء ببيرسي تاو على حساب رضا سليم، وترك أليو ديانج الدقيقة الـ70".

وأوضح أن البدء بمروان عطية رغم الإجهاد، وتبديلات كولر اليوم عطلت الأهلي بدلا من الإستفادة منها، مؤكدًا أن البطل الحقيقي لمواجهة اليوم بين الأهلي وصن داونز هو جمهور الفريق الأحمر.

وأكمل: "مشهد الجماهير اليوم سوف يشجع المسؤولين من أجل زيادة أعداد الجماهير في المباريات المحلية، الجماهير لم تخرج عن النص طوال أحداث اللقاء، حتى بعد مرور الوقت واقتراب المباراة من النهاية، ظلت الجماهير تؤازر الفريق بغض النظر عن النتيجة، وصناعة كرة القدم الحقيقية تبدأ من السماح بالحضور الجماهيري بكامل العدد".