شبانة: موديست "فضيحة" لاعب لا يليق بالأهلي أو بالدوري المصري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – معتز عباس:

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن فريق ماميلودي صنداونز استطاع التماسك بشكل جيد أمام الأهلي في الشوط الثاني، مقابل استسلام وإحباط لاعبي الأهلي في النصف ساعة الأخيرة من المباراة.

وأضاف "شبانة" في برنامجه "بوكس تو بوكس"، المذاع عبر فضائية "اي تي سي"، اليوم الأربعاء، أنه رغم طرد لاعب من من فريق صن داونز إلى لاعبي الأهلي لم يكونوا في حالة التركيز المطلوبة منه، متعجبًا من مشاركة الأهلي في 4 مباريات في الدوري الأفريقي وعدم تحقيق الفوز في أي مباراة منهم.

وقال "شبانة"، إن الحكم السنغالي الذي أدار اللقاء كان جيدًا واحتسب ركلة جزاء في وقت مبكر لصالح بيرسي تاو، ولابد أن يكون هناك حساب لمن تعاقد مع مهاجم مثل انتوني موديست، متابعًا: "موديست فضيحة انتقالات وفضيحة في هجوم الأهلي لاعب لا يليق بالأهلي أو بالدوري المصري، إزاي يلعب أكثر من نصف ساعة على حساب كهربا النشيط، والذي كان يجب أن يكمل المباراة حتى النهاية".



وشدد على أن إدارة النادي الأهلي أخطأت في عدة ملفات، منها رحيل سيد عبدالحفيظ مدير الكرة السابق، لافتًا إلى أن لاعبو الفريق افتقدوا الروح والدعم المعنوي، هناك أمور غير جيدة داخل الفريق، خاصة أن الأهلي خسر بطولتين في شهر ونصف.



وأوضح أن الأهلي يمتلك أفضل قوام لاعبين في افريقيا، لكن منذ بداية الموسم هناك أمور خاطئة في فريق الأهلي، وهناك تراجع مستوى لبعض اللاعبين، واليوم كان الأفضل أكرم توفيق، والأهلي خرج من البطولة باستحقاق.